Проект "Московский врач" стартует в Москве 1 сентября

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Проект "Московский врач" стартует 1 сентября. Об этом сообщил глава столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Проект позволит специалистам медицинских учреждений после аттестации подтвердить квалификацию и получить особый статус.

В столице 1 сентября стартует новый проект "Московский врач". Столичные медики смогут сдать экзамены и получить новый статус, передает "ТВ Центр".

Как рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, экзамен будет состоять из трех частей. Это проверка теоретических знаний, практических навыков, в том числе владение новыми технологиями и методиками лечения, а также рассмотрение портфолио врача. Для специалистов это дает прибавку к зарплате в размере 30% от оклада. Улучшения почувствуют и пациенты.

"Пациент, направляясь на прием к врачу, имеющему статус "Московский врач", приобретает дополнительную уверенность в том, что человек, к которому он приходит на примем, — это профессионал высокого уровня и получает соответственно дополнительные гарантии к тому, что помощь будет высококвалифицированной и качественной", - сказал Хрипун.