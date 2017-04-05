Создатели парижского "Диснейленда" построят Парк будущего на ВДНХ

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"Парк будущего" на ВДНХ построят создатели парижского "Диснейленда". Таковы итоги открытого конкурса, который шёл почти месяц. Победу одержала итальянская компания, на счету которой немало ярких и незаурядных проектов по всему миру. Теперь итальянцам предстоит развернуться уже на московской земле и создать то, чего здесь ещё не было.

Масштабная стройка развернется от центральных ворот – почти до Хованского въезда. На 17 гектарах земли появится парк развлечений, главной темой которого станет, конечно, Москва, передает "ТВ Центр". Москва советская – глазами старшего поколения. Москва быстрая, яркая – глазами современников. Или совсем уж фантастическая, выдуманная. В общем, разная.

Многочисленные хозяйственные постройки родом из 90-х отправляются под снос. Вместо них на плане обновленного ВДНХ – тематический Парк развлечений. Пролететь над Москвой на гигантских бабочках, совершить путешествие по тоннелю российской истории, или испытать себя, сев в кабину самого страшного аттракциона, можно будет в любое время года. Часть парка станет крытой, а значит всесезонной. Появится и своя канатная дорога, и новое колесо обозрения высотой 140 метров. Вторую жизнь получит знаменитая кинопанорама, где будут показывать фильмы в разрешении 8К. Сегодня такое есть только в Японии.

Воплощать задумки российских дизайнеров будут итальянские архитекторы. На счету компании "Пицца-Ротти" такие проекты, как тоннель в аэропорту "Шарль де Голль" и "ДиснейЛэнд" в Париже. В Москве итальянцы успели построить Музей современного искусства "Гараж". Теперь вот займутся ВДНХ. Тем более, что история итальянского строительства в России насчитывает многие столетия: от московского Кремля до петербуржских особняков.

Для такого грандиозного проекта сроки сжатые. Парк планируют запустить уже в сентябре следующего года. И это лишь начало многолетней концепции развития ВДНХ. Вслед за Парком аттракционов появятся еще несколько – Парк знаний, ремесел и ландшафтный сад.

Анна Пешехонова, Михаил Федоров. "ТВ Центр".