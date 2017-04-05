Создатели парижского "Диснейленда" построят Парк будущего на ВДНХ
"Парк будущего" на ВДНХ построят создатели парижского "Диснейленда". Таковы итоги открытого конкурса, который шёл почти месяц. Победу одержала итальянская компания, на счету которой немало ярких и незаурядных проектов по всему миру. Теперь итальянцам предстоит развернуться уже на московской земле и создать то, чего здесь ещё не было.
Масштабная стройка развернется от центральных ворот – почти до Хованского въезда. На 17 гектарах земли появится парк развлечений, главной темой которого станет, конечно, Москва, передает "ТВ Центр". Москва советская – глазами старшего поколения. Москва быстрая, яркая – глазами современников. Или совсем уж фантастическая, выдуманная. В общем, разная.
Многочисленные хозяйственные постройки родом из 90-х отправляются под снос. Вместо них на плане обновленного ВДНХ – тематический Парк развлечений. Пролететь над Москвой на гигантских бабочках, совершить путешествие по тоннелю российской истории, или испытать себя, сев в кабину самого страшного аттракциона, можно будет в любое время года. Часть парка станет крытой, а значит всесезонной. Появится и своя канатная дорога, и новое колесо обозрения высотой 140 метров. Вторую жизнь получит знаменитая кинопанорама, где будут показывать фильмы в разрешении 8К. Сегодня такое есть только в Японии.
Воплощать задумки российских дизайнеров будут итальянские архитекторы. На счету компании "Пицца-Ротти" такие проекты, как тоннель в аэропорту "Шарль де Голль" и "ДиснейЛэнд" в Париже. В Москве итальянцы успели построить Музей современного искусства "Гараж". Теперь вот займутся ВДНХ. Тем более, что история итальянского строительства в России насчитывает многие столетия: от московского Кремля до петербуржских особняков.
Для такого грандиозного проекта сроки сжатые. Парк планируют запустить уже в сентябре следующего года. И это лишь начало многолетней концепции развития ВДНХ. Вслед за Парком аттракционов появятся еще несколько – Парк знаний, ремесел и ландшафтный сад.
Анна Пешехонова, Михаил Федоров. "ТВ Центр".