В Москве уничтожили партию игровых автоматов

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Партию игровых автоматов, изъятых в центре города, уничтожили в Москве. Всего же с начала года в столице было конфисковано более 900 автоматов.

В Москве уничтожили очередную партию игровых автоматов, изъятых в ходе спецоперации в центре города. Об этом сообщает "ТВ Центр".

С конфискованной техникой не церемонились: свезли на пункт приёма металлолома на юге столицы и свалили в большую кучу. Затем трактор, захватывая клешнёй тяжёлую кувалду, крушил ей автоматы. И то, что когда-то приносило немалые деньги владельцам подпольных казино, за считанные минуты превратилось в груду бесполезного железа.

Сам хозяин криминальной техники не только лишился источника дохода - ему предстоит ещё и выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

