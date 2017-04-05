Новую версия "Гамлета" представят в Москве

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Новую интерпретацию шекспировкого "Гамлета" в среду представят в "Мастерской Петра Фоменко". Театр предоставил свою сцену для постановки петербуржского режиссёра Льва Додина. "Гамлет" в его прочтении получил сразу несколько номинаций на "Золотую маску". И этот спектакль явно увидит ценителей классики. В ролях - Данила Козловский, Ксения Раппорот и Елизавета Боярская.