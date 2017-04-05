Сотрудников метро Петербурга наградили за действия во время теракта

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В Петербурге в среду вручили награды трем сотрудникам метро, действия которых позволили избежать большого числа жертв во время теракта. Им вручили ведомственные награды.

Ведомственные награды вручены троим сотрудникам Петербургского метрополитена за их грамотные действия и мужество, проявленные сразу после теракта, передает "ТВ Центр". Это машинист пострадавшего состава Александр Каверин, который принял решение не останавливаться в тоннеле, а доехать до станции, а также дежурная Нина Шмелёва и инспектор Альберт Сибирских, обнаруживший сумку со второй бомбой на станции "Площадь Восстания". Они удостоены званий "Почетный работник транспорта". На заседании коллегии Минтранса нагрудные знаки им вручил министр транспорта Максим Соколов.