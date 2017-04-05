ОНФ сэкономил государству 230 млрд на госзакупках

Теги: Общество коррупция москва

Общероссийскому народному фронту удалось помочь государству сэкономить на госзакупках более 230 миллиардов рублей.

Больше 230 миллиардов рублей государству удалось сэкономить благодаря деятельности активистов Общероссийского народного фронта. Это результат работы интернет-проекта "За честные закупки", передает "ТВ Центр".

Он существует уже три года, и позволяет в режиме онлайн находить сомнительные заявки от чиновников и государственных компаний. Эту программу и другие методы борьбы с коррупцией в сфере госзакупок эксперты и политики обсуждали на профессиональном форуме в Москве в среду.

"За три года работы проекта мы собрали огромный опыт. Нам на сайт поступило более 4 тысяч сомнительных закупок, которые мы обрабатывали, с которыми мы работали на протяжении всего этого времени. Количество сэкономленных миллиардных бюджетных средств каждый день растет. Собрав сомнительный закупки и систематизировав их, мы на нашем сайте ввели такую программу, как искусственный интеллект", - отчитала руководитель проекта "За честные закупки" Анастасия Муталенко.