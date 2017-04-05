Экс-президент Украины Ющенко насчитал 24 войны с Россией

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По мнению бывшего президента Украины Виктора Ющенко, текущий конфликт на Донбассе – это 24-я война с Россией. Украина должна разорвать все связи с Москвой, полагает экс-президент.

Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что конфликт на Донбассе является 24-й войной между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу Zik.

"Конечно, это национально-освободительная война. Это 24-я война с Россией", - рассказал он.

Ющенко добавил, что с Россией необходимо разорвать дипломатические и торговые связи, а также пресекать общение граждан двух стран, запретить оказание услуг и перемещение капиталов.

По словам экс-президента, на Украине нельзя проводить выборы и вносить изменения в конституцию до окончания противостояния с Россией.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о наращивании военного присутствия России у украинских границ. По его словам, в непосредственной близости к украинским границам Россия развернула подразделения вооруженных сил численностью до 50 тысяч человек, большое число бронетехники, авиации и кораблей. Москва эти обвинения неоднократно отвергала.