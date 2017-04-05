ВС России не признал "Свидетелей Иеговы" жертвами репрессий

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Верховный суд России отказался признавать религиозную организацию "Свидетели Иеговы" жертвой политических репрессий. Минюст требует запретить деятельность организации в России.

Верховный суд России отклонил ходатайство "Свидетелей Иеговы" о приостановке иска Минюста. Религиозное течение просило суд признать себя жертвой политических репрессий.

"Ходатайство не подлежит удовлетворению. Нахождение дел на рассмотрении судом общей юрисдикции не исключает возможности рассмотрения Верховным судом искового заявления", - передает "Интерфакс".

23 марта Минюст России приостановил деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" в России в связи с экстремистской деятельностью. Ведомство требует ликвидировать и запретить организацию на всей территории страны.

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