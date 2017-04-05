Глава Узбекистана предложил Путину сообща принимать меры против террора

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил Владимиру Путину принимать совместные жесткие меры против терроризма. Глава республики выразил соболезнования близким и родственникам погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил российскому лидеру Владимиру Путину сообща принимать жесткие меры против терроризма. Об этом он заявил в начале встречи с главой России в Кремле. Мирзиёев также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге.

"Хочу выразить соболезнования близким и родственникам. Для всех нас террор не имеет границ и национальностей. Это еще раз говорит о том, что нам надо сообща в этом вопросе вместе принимать очень жесткие меры", - передает его слова ТАСС.

Президент Узбекистана поблагодарил Путина за выполнение всех ранее достигнутых договоренностей. Он отметил рост торгово-экономического сотрудничества между странами.

"Наши многие партнеры уже встречаются, уже есть результат. В культурно-гуманитарной сфере у нас очень много сделано", - сказал он.

Президент России также отметил рост торгового оборота между странами. По некоторым позициям, по словам Путина, "он растёт просто удивительным образом".

"Особенно это касается лёгкой промышленности, сельского хозяйства. Сельское хозяйство выросло более чем в два раза, поставки узбекских товаров на российский рынок выросли более чем в два раза", - передает слова Путина пресс-служба Кремля.

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