EBU: "Евровидение-2017" не будет перенесено в Берлин

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Европейский вещательный союз опроверг информацию о возможном переносе "Евровидения-2017" в Берлин. В официальном комментарии EBU сказано, что конкурс пройдет в Киеве, как и было запланировано. Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские пранкеры Вован и Лексус созвонились с главой Европейского вещательного союза Ингрид Делентре, которая сообщила о планах переноса "Евровидения" в столицу Германии.