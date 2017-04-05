EBU: "Евровидение-2017" не будет перенесено в Берлин
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Европейский вещательный союз опроверг информацию о возможном переносе "Евровидения-2017" в Берлин. В официальном комментарии EBU сказано, что конкурс пройдет в Киеве, как и было запланировано. Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские пранкеры Вован и Лексус созвонились с главой Европейского вещательного союза Ингрид Делентре, которая сообщила о планах переноса "Евровидения" в столицу Германии.
Европейский вещательный союз (EBU) опроверг информацию о возможном переносе конкурса "Евровидение-2017" из Киева в Берлин. Об этом пишет "Ридус".
"Конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве", - говорится в официальном комментарии EBU, распространенном в среду.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские пранкеры Вован и Лексус созвонились с главой Европейского вещательного союза Ингрид Делентре. Они представились украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом. Делентре, в частности, сообщила "главе правительства" о планах переноса "Евровидения-2017" в Берлин.
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