Желтая линия метро "заговорила" на английском

Теги: Транспорт метро москва

На Калининско-Солнцевской линии столичной подземки теперь объявляют названия станций на английском языке.

На желтой ветке метро "заговорили" на английском зыке. Об этом сообщает "МИР 24". Ранее объявлять станции на иностранном языке также начали на Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях.

Кубок Конфедерации-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. К началу соревнований в столичной подземке намерены продублировать на английском языке все звуковые объявления.