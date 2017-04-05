Экс-сотрудник ГИБДД осужден за взятку курицей и колбасой на 180 рублей

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В Цивильском районе Чувашии за взятку продуктами питания на 180 рублей осужден бывший временно исполняющий обязанности начальника местного отделения ГИБДД. Он приговорен к семи годам и одному месяцу лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

В Чувашии суд вынес приговор временно исполнявшему обязанности начальника районного отделения ГИБДД, который в 2015 году закрыл глаза на нарушения закона сельхозпредприятием, трактористы которого не прошли предрейсовый медосмотр.

За это он получил взятку мясной продукцией – копченой курицей и куриной колбасой. Общая стоимость продуктов составила 180 рублей, пишет "Русская планета".

Экс-полицейский приговором суда осужден на семь лет и один месяц лишения свободы условно. Также он должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.