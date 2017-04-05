Размер скидки на газ для Белоруссии станет известен в ближайшие дни

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Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович сообщил, что размер скидки на газ для Белоруссии в 2018 году уже определен. По его словам, конкретные данные будут озвучены в ближайшие дни. В настоящее время завершаются юридические процедуры.

Скидка на газ для Белоруссии в 2018 году будет озвучена в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича.

"Скоро узнаете, в ближайшие дни. Она уже определена, просто завершаются юридические процедуры", - сказал он.

Россия и Белоруссия договорились об урегулировании всех спорных вопросов в нефтегазовой сфере по итогам встречи президентов стран в понедельник. По словам Владимира Путина, в ходе переговоров удалось найти схему, "при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам".

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