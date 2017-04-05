Дети тигра Амура и козла Тимура начали жить вместе

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Тигренок Шерхан и козел Тимурид будут жить в одном вольере Приморского сафари –парка. В том самом, где раньше жили вместе их родители – тигр Амур и козел Тимур.

Сына тигра Амура Шерхана подселили к Тимуриду, сыну козла Тимура в тот же самый вольер, где раньше жили их родители, говорится в сообщении на сайте Приморского сафари –парка.

По словам директора парка Дмитрия Мезенцева, с ними будет жить еще собака Табаки.

"Теперь эти совершенно разные звери будут жить вместе. В природе тигры не дружат с собаками и с козлами тоже. В Приморском Сафари-парке такое возможно", - рассказал он.

За дружбой тигра Амура и козла Тимура страна наблюдает с 2015 года. Сначала козла принесли к тигру в качестве добычи, но животные неожиданно для всех подружились. В начале 2016 года дружеская идиллия была нарушена — козел, заигравшись, попытался боднуть тигра. Хищник такого стерпеть не смог и напал на Тимура. После этого инцидента животных расселили, а Тимур отправился в Москву на лечение. В середине 2016 года было решено, что козел и тигр больше никогда не встретятся в одном вольере.

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