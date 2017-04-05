Медведев утвердил требования по защите объектов метро от террористов

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности, которые включают в себя требования к антитеррористической защищенности объектов метрополитена. Эти требования распространяются на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах транспортной инфраструктуры метрополитенов.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в стране утверждаются требования по обеспечению транспортной безопасности. Они включают в себя требования к антитеррористической защищенности объектов метрополитена.

В документе, опубликованном на сайте кабмина, говорится, что "требованиями определяется система реализуемых субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками мер, которые направлены на защиту объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства".

Требования правительства являются обязательными для исполнения всеми субъектами транспортной инфраструктуры. Они распространяются на всех юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность на объектах транспортной инфраструктуры метрополитенов.

"Принятые решения будут способствовать повышению эффективности функционирования государственной системы противодействия терроризму", - отмечается в документе.

Согласно распоряжению, субъекты транспортной инфраструктуры за три месяца должны провести оценку уязвимости объектов метрополитена. Затем на основании результатов оценки должен быть разработан план, который будет представлен в Федеральное агентство. Трехмесячный срок исчисляется с момента утверждения результатов оценки уязвимости.

Также субъект транспортной инфраструктуры должен сформировать и привлечь подразделения транспортной безопасности для обеспечения транспортной безопасности метрополитена. Они включают в себя группы быстрого реагирования, которые должны быть специально оснащены и мобильны. Им надлежит круглосуточно выполнять задачи по реагированию на подготовку или совершение актов незаконного вмешательства.

По словам вице-премьера страны Аркадия Дворковича, все организации метрополитена в российских регионах должны назначить ответственных за транспортную безопасность. Это подразумевает подписанное Медведевым постановление об утверждении требований об обеспечении транспортной безопасности на объектах метрополитена, передает ТАСС. Документ вступил в силу с 5 апреля.

Дворкович добавил, что распоряжение должно обеспечить взаимодействие между подразделениями транспортной безопасности, ФСБ и правоохранительными органами и оснащение объектов метрополитена необходимыми техническими средствами безопасности всех станций и перегонов метрополитена.

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