В Португалии 6 человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков

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На семейной фабрике фейерверков в Португалии произошел мощный взрыв. Шесть человек погибли, двое пропали без вести. В городе, где произошла трагедия, объявлен трехдневный траур.

Шесть человек погибли в результате мощного взрыва на фабрике фейерверков в Португалии, еще двое пропали без вести, передает Reuters.

Премьер-министр страны Антониу Кошта выразил соболезнования семьям погибших, в городе объявлен трехдневный траур.

"От имени правительства я хочу выразить свои соболезнования и передать слова утешения семьям погибших", - написал он в своем Twitter.

Взрыв произошел на семейной фабрике в деревне Ламегу в 350 километрах к северу от столицы Лиссабона. На месте происшествия работают пожарные, спасательные работы затруднены из-за продолжающихся взрывов.