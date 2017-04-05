Полиция Украины рассказала о готовящихся провокациях на "Евровидении"

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Во время проведения конкурса "Евровидение" в Киеве вероятны провокации, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. По его словам, стражи порядка будут усиленно нести службу во время массовых мероприятий.

В Нацполиции Украины обеспокоены безопасностью во время проведения конкурса "Евровидение". Об этом в среду сообщает "112.ua" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, во время конкурса возможны провокации, чтобы Запад увидел Украину в невыгодном свете. "Нацполиция готова обеспечить правопорядок во время Евровидения в Украине", - отметил Князев.

Скандал, связанный с проведением песенного конкурса "Евровидение" в Киеве, разгорелся после того, как СБУ запретила приезжать на Украину представительнице России Юлии Самойловой.

В среду в СМИ появилась информация о том, что российские пранкеры Вован и Лексус созвонились с главой Европейского вещательного союза Ингрид Делентре. Они представились украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом. Делентре, в частности, сообщила "главе правительства" о планах переноса "Евровидения-2017" в Берлин. Позже Киев опроверг эту информацию.

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