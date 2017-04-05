В Минске пройдет закрытая встреча помощников глав "нормандской четверки"

Теги: Политика белоруссия германия россия украина

В Минске состоится встреча помощников глав "нормандской четверки". Как сообщил пресс-секретарь белорусского МИД, переговоры пройдут в закрытом для прессы формате.

В Минске готовятся к проведению закрытой встречи помощников глав государств "нормандской четверки". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Дмитрия Мирончика.

"Мы готовимся к такой встрече на минской площадке, она пройдет в закрытом для СМИ формате", - сказал он.

Ранее подобные встречи уже проходили в столице Белоруссии. Они также были закрытыми для прессы.

Нормандская четверка включает в себя четыре страны: Россию, Украину, Францию и Германию. Формат сформировался в июне 2014 года, когда главы государств впервые провели переговоры в Нормандии на мероприятии по случаю 70-летия высадки союзных войск.

Читайте также:

Экс-президент Украины Ющенко насчитал 24 войны с Россией

Путин запретил переводы на Украину через иностранные платежные системы

МВФ выделил Украине транш в размере 1 млрд долларов