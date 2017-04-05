На Манежной площади пройдет акция памяти погибших в Петербурге

Теги: Общество москва память

В столице профсоюзы проведут акцию памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!". Мероприятие начнется в четверг в 17:00 на Манежной площади. Приглашаются все неравнодушные.

Московская федерация профсоюзов Москвы, профсоюз работников метрополитена, профсоюз работников транспорта, Транспортная ассоциация московской агломерации проводит акцию памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!", связанную с трагическими событиями в Санкт-Петербурге.

Акция включает возложение цветов и зажжение свечей у памятного знака "Город-герой Ленинград". Принять участие могут все неравнодушные граждане. Начало – в 17:00 6 апреля на Манежной площади.