5 апреля стал самым теплым днем с начала года в Москве

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Температура воздуха в столице достигла отметки в 11,1 градуса. По данным синоптиков, среда стала самым теплым днем с начала года. В ближайшую ночь в Москве ожидается 4-6 градусов выше нуля, а в четверг днем будет потепление до 13-15 градусов.

Температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ в столице достигла отметки в 11,1 градуса выше нуля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, 5 апреля стал самым теплым днем с начала 2017 года. Предыдущий температурный максимум был зафиксирован 22 марта и составлял 10,8 градуса.

В Гидрометцентре отметили, что в ближайшую ночь в Москве ожидается 4-6 градусов выше нуля, а в четверг днем будет потепление до 13-15 градусов.