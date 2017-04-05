Принятого за исполнителя теракта в Петербурге мужчину уволили с работы

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Житель Оренбурга, которого СМИ после взрыва в метро Петербурга назвали исполнителем теракта, остался без работы. Как рассказал Андрей Никитин, в среду работодатель сообщил ему об увольнении. Фотография бородатого мужчины в мусульманских одеждах появилась в СМИ в первые часы после трагедии.

Андрей Никитин, которого СМИ в первые часы после взрыва в метро Петербурга назвали террористом, лишился работы. Об этом он сам рассказал информагентству IslamNews.

"Мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального Следственного комитета", — сказал мужчина.

Никитин пожаловался на преследования со стороны СМИ и попросил оставить его в покое и "дать жить своей жизнью".

Фотографию с камер видеонаблюдения бородатого мужчины в мусульманских одеждах СМИ распространили через несколько часов после трагедии, назвав его вероятным исполнителем теракта. Позднее Андрей Никитин сам пришел в полицию и заявил о своей непричастности к случившемуся.

Вскоре он был отпущен и вылетел в Москву, откуда попытался добраться до Оренбурга. В аэропорту "Внуково" его сняли с рейса из-за паники среди пассажиров.

По данным СМИ, Никитин родился в Башкирии. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в Чечне. После выхода в отставку принял ислам, взяв имя Ильяс. В последнее время работал дальнобойщиком.