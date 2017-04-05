МИД назвал антисирийским "вбросом" сообщения о химатаке в САР

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения СМИ о применении химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне являются "фейком". Она добавила, что руководствуясь этой непроверенной информацией, США, Франция и Великобритания "вбросили" в Совбез ООН проект резолюции, который носит "откровенно антисирийский характер".

Сообщения о якобы имевшем место применении химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне является "фейком", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, внесение резолюции в Совбез ООН по этому поводу подрывает попытки политического урегулирования в Сирии, передает "Интерфакс".

"Не предпринимая ровным счетом ничего, чтобы разобраться в произошедшем, руководствуясь исключительно и только фейковой информацией, этими информационными вбросами, Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания в очередной раз вбросили, по-другому называть это нельзя, это не внесение, в Совет Безопасности ООН проект резолюции, который носит откровенно антисирийский характер", - подчеркнула она на брифинге.

Захарова добавила, что внесение проекта резолюции "имеет целью усложнить и сделать практически невозможным дальнейшее продвижение переговорного процесса".

Представитель МИД подчеркнула, что 4 апреля во время операции по ликвидации последствий прорыва боевиков в провинции Хама самолеты ВВС Сирии атаковали восточную окраину города Хан-Шейхун.

"В интернете и ангажированных СМИ незамедлительно появились сообщения о якобы применении сирийским правительством химического оружия против собственного народа", - напомнила дипломат, передает ТАСС.

По ее словам, любопытно, что сначала прошла информация о том, что "начиненные отравляющими веществами боеприпасы были выпущены с российских самолетов, затем последовали сообщения о числе так называемых жертв химической атаки, а также видео умирающих и мертвых детей, женщин и стариков". Она добавила, что видео носят постановочный характер.

Говоря о резолюции по вероятной химической атаке с обвинением властей Сирии, Захарова отметила, что документ неприемлем. "Представленный текст категорически неприемлем. Его изъян в том, что он предвосхищает результаты расследования и с ходу называет виновных", - сказала она.

По ее словам, необходимо провести полноценное расследование с целью выяснения, что на самом деле произошло в Идлибе, и кто несет за это ответственность. "Также следовало бы осудить любое применение химоружия кем бы то ни было", - добавила она.

Ранее ряд западных СМИ писал о том, что российские или сирийские самолеты нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб в Сирии. В ответ в Минобороны России отметили, что зарубежные издания умудрились переврать даже первоисточник этой новости и отвергли эти обвинения. В Дамаске, в свою очередь, назвали виновными в этой атаке террористические группировки.

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