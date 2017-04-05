МИД: западные СМИ поспешили обвинить САР в применении химоружия

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В результате применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб погибло более 100 человек, в том числе 50 детей. Такие данные приводят турецкие источники. Однако для западных стран эта трагедия стала лишь новым поводом для обвинений в адрес президента Асада. Хотя даже международные институты пока не берутся назвать виновных, президент Франции Олланд уже призывает к новым санкциям против Дамаска.

Кадры из сирийского Хан-Шейхуна на Западе становятся информационной бомбой. Так называемая вооруженная оппозиция заявляет: погибли 58 человек, еще десятки пострадали. Жалобы одинаковы - удушье, потеря сознания, судороги. Эти симптомы обычно появляются в результате отравления химикатами. Боевики, контролирующие провинцию Идлиб, обвинили армию Асада в применении химического оружия. По данным российской стороны, все произошло иначе, передает "ТВ Центр".

"Сирийская авиация нанесла удар в восточной окраине населенного пункта Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. Симптомы отравления пострадавших в Хан-Шейхуне на видеокадрах в соцсетях точно такие, как были осенью прошлого года у пострадавших в Алеппо", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Алеппо российские саперы обезвреживают снаряды, начиненные ядовитыми веществами. Запрещенные боеприпасы находили в других городах Сирии и Ирака. Собранными доказательствами в том числе располагают и авторитетные международные организации. Химическое оружие боевики изготавливали собственноручно. В Идлибе войска Асада уничтожили один из таких кустарных заводов. Но едва вооруженная оппозиция пригрозила выйти из формата женевских переговоров, как представитель генсека ООН по Сирии поспешил назвать виновных.

"То, что мы поняли - это было химическим нападением, и оно пришло с воздуха. Мы будем стимулировать всех, кто способен в техническом плане выяснить, что произошло - в первую очередь это Международная организация по запрещению химического оружия", - отметил специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Примечательно, что в самой организации Асада не обвиняют - в опубликованном на сайте ОЗХО сообщении осуждают только сам факт обнаружения химикатов. Ждут результатов расследования и в офисе генсека ООН. Но западные политики уже клеймят правительственные войска. Международная конференция в Брюсселе, на которой обсуждалась финансовая помощь Сирии, показательно началась с минуты молчания.

Для Великобритании все ясно и без экспертной оценки. Вместе с Францией и США Совбезу ООН они предлагают принять резолюцию, осуждающую Дамаск. В России этот шаг назвали некорректным. Ведь он носит явный антисирийский характер и способен накалить и так непростую ситуацию в регионе.

"Огорчает позиция ряда международных и региональных партнеров, которые вместо решительного осуждения просто выгораживают "Аль-Каиду" и все аффилированные так или иначе с ней структуры. И проявляют готовность поддержать любые оправдания, любые вбросы вот этих адептов терроризма, чтобы выступить с обвинениями в адрес сирийского правительства, абсолютно не заботясь о фактах и их проверке", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Объективно разобраться с инцидентом призывают и в Госдуме. "У нас нет задачи защитить Асада любой ценой. Но виновность в любом случае должна быть доказана и должны быть предъявлены конкретные обвинения. Очень жаль, что вот эта пелена информационных войн застилает глаза очень многим политикам", - рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалёв.

Запад традиционно закрывает глаза на неудобные факты, хотя в Ираке антитеррористическую коалицию уже обвиняют в геноциде мирного населения. Об этом телеканалу RT заявил отец четырехлетней девочки, которая ослепла после авианалета на Мосул. Ее мать погибла, вместе с ней, по словам отца, убито около 200 гражданских. Впрочем, это международное сообщество почему-то не беспокоит.

Пётр Вершинин, Владимир Хурнтин, Андрей Булычёв, "ТВ Центр".