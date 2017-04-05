Тиллерсон приедет в Москву 11-12 апреля

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит российскую столицу 11-12 апреля. Об этом сообщили в МИД России. Там отметили, что Сергей Лавров и Тиллерсон обсудят Сирию, Украину и борьбу с запрещенной в нашей стране группировкой "Исламское государство".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит 11-12 апреля Москву с рабочим визитом. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России. Это его первый приезд в нашу страну в качестве руководителя американского внешнеполитического ведомства.

В Москве также рассказали о повестке встречи: "Среди них – борьба с терроризмом, в первую очередь с ИГИЛ и другими террористическими группировками, захватившими часть территории Сирии, урегулирование сирийского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и других конфликтов, деэскалация обстановки на Корейском полуострове. Не будет обойдено вниманием положение на Украине с акцентом на необходимость выполнения Киевом своих обязательств по Минским соглашениям. Может обсуждаться тематика контроля над вооружениями".

Ранее в среду помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Рексом Тиллерсоном при появлении такой возможности.