Минутка ностальгии: мультфильмы нашего детства

8 апреля отмечается День российской анимации, которая празднует свое 105-летие. В этот день в 1912 году состоялась премьера отечественного мультипликационного фильма - "Прекрасная Люканида". Для того времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве. С тех пор зрители увидели множество выдающихся советских и российских мультфильмов, которые радовали детей и взрослых на протяжении многих лет. Редакция TVC.ru поможет вам окунуться в ностальгические воспоминания по шедеврам нашей анимации.

Мультфильмы нашего детства

Фото: © TVC.ru / Пономарева Анастасия / © Global Look Press Мультфильмы нашего детства

Фото: © TVC.ru / Пономарева Анастасия / © Global Look Press Кадр со съемок фильма "Кто получил приз?". Режиссер Вячеслав Котеночкин. Производство "Союзмультфильм".

Фото: © РИА Новости Кадр со съемок фильма "Кто получил приз?". Режиссер Вячеслав Котеночкин. Производство "Союзмультфильм".

Фото: © РИА Новости Кадр из мультипликационного фильма "Топтыжка". Студия "Союзмультфильм". 1964. Режиссер и автор сценария Федор Хитрук. В фильме использованы рисунки художника Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965).

Фото: © И. Бреннер/РИА Новости Кадр из мультипликационного фильма "Топтыжка". Студия "Союзмультфильм". 1964. Режиссер и автор сценария Федор Хитрук. В фильме использованы рисунки художника Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965).

Фото: © И. Бреннер/РИА Новости Кадр из мультипликационного фильма "Маугли".

Фото: © РИА Новости Кадр из мультипликационного фильма "Маугли".

Фото: © РИА Новости Кадр из мультфильма "Каникулы Бонифация", 1965 год. Режиссер - Федор Савельевич Хитрук. Киностудия "Союзмультфильм".

Фото: © Юрий Абрамочкин/РИА Новости Кадр из мультфильма "Каникулы Бонифация", 1965 год. Режиссер - Федор Савельевич Хитрук. Киностудия "Союзмультфильм".

Фото: © Юрий Абрамочкин/РИА Новости Кадр из мультфильма "Ежик в тумане" (режиссер Юрий Норштейн).

Фото: © РИА Новости Кадр из мультфильма "Ежик в тумане" (режиссер Юрий Норштейн).

Фото: © РИА Новости Кадр из мультфильма "Винни-Пух и день забот". 1971 год. Режиссер Федор Хитрук, художники - В.Зуйков и Э.Назаров. Киностудия "Союзмультфильм".

Фото: © РИА Новости Кадр из мультфильма "Винни-Пух и день забот". 1971 год. Режиссер Федор Хитрук, художники - В.Зуйков и Э.Назаров. Киностудия "Союзмультфильм".

Фото: © РИА Новости Кадр из мультипликационного фильма "Ну, погоди!" Студия "Союзмультфильм". 1972. Режиссер Вячеслав Котеночкин. Сценаристы Александр Курляндский, Аркадий Хайт.

Фото: © И. Бреннер/РИА Новости Кадр из мультипликационного фильма "Ну, погоди!" Студия "Союзмультфильм". 1972. Режиссер Вячеслав Котеночкин. Сценаристы Александр Курляндский, Аркадий Хайт.

Фото: © И. Бреннер/РИА Новости Мультфильм "Пластилиновая ворона"

Фото: © Global Look Press Мультфильм "Пластилиновая ворона"

Фото: © Global Look Press Персонажи мультфильма "38 попугаев" на открытии выставки "Нереальные герои. Художники и персонажи "Союзмультфильма".

Фото: © Евгений Биятов/РИА Новости Персонажи мультфильма "38 попугаев" на открытии выставки "Нереальные герои. Художники и персонажи "Союзмультфильма".

Фото: © Евгений Биятов/РИА Новости Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"

Фото: © Global Look Press Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"

Фото: © Global Look Press Кадр из мультипликационного фильма "Приключения кота Леопольда" (Творческое объединение "Экран" 1987 год). Режиссер - Анатолий Резников.

Фото: © РИА Новости Кадр из мультипликационного фильма "Приключения кота Леопольда" (Творческое объединение "Экран" 1987 год). Режиссер - Анатолий Резников.

Фото: © РИА Новости Кукольные герои Кузя и Нафаня из советского мультфильма "Домовёнок Кузя" на выставке "Шляпа волшебника: Муми-Тролли и другие герои нашего детства" в выставочном зале "Галерея на Солянке" в Москве.

Фото: © Евгения Новоженина/РИА Новости Кукольные герои Кузя и Нафаня из советского мультфильма "Домовёнок Кузя" на выставке "Шляпа волшебника: Муми-Тролли и другие герои нашего детства" в выставочном зале "Галерея на Солянке" в Москве.

Фото: © Евгения Новоженина/РИА Новости Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон"

Фото: © Global Look Press Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон"

Фото: © Global Look Press Куклы – персонажи Крокодил Гена и Чебурашка из серии мультфильмов про Чебурашку в музее "Союзмультфильма".

Фото: © Илья Питалев/РИА Новости Куклы – персонажи Крокодил Гена и Чебурашка из серии мультфильмов про Чебурашку в музее "Союзмультфильма".

Фото: © Илья Питалев/РИА Новости Кадр из мультфильма "Каникулы в Простоквашино"

Фото: © Global Look Press Кадр из мультфильма "Каникулы в Простоквашино"

Фото: © Global Look Press Кадр из 3D мультфильма "Смешарики".

Фото: © Анимационная студия "Петербург"/РИА Новости Кадр из 3D мультфильма "Смешарики".

Фото: © Анимационная студия "Петербург"/РИА Новости