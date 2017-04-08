10:00, 08 апреля 2017

Минутка ностальгии: мультфильмы нашего детства

8 апреля отмечается День российской анимации, которая празднует свое 105-летие. В этот день в 1912 году состоялась премьера отечественного мультипликационного фильма - "Прекрасная Люканида". Для того времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве. С тех пор зрители увидели множество выдающихся советских и российских мультфильмов, которые радовали детей и взрослых на протяжении многих лет. Редакция TVC.ru поможет вам окунуться в ностальгические воспоминания по шедеврам нашей анимации.

Теги:  Фотогалерея  мультфильм  TVC.RU  текст

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