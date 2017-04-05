СКР объявил в розыск участников расстрела полицейских в Астрахани

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СКР объявил в международный розыск четырех человек, причастных к убийству двух полицейских в Астрахани. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хищение оружия", "Незаконное хранение оружия и боеприпасов".

Четыре человека, причастные к убийству сотрудников полиции в Астрахани, объявлены в федеральный и международный розыск. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

В розыск объявлены уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области Нурбол Саспанов, ранее судимый за разбойное нападение, уроженец Красноярского района Астраханской области Рамзан Кукулаев, уроженец Гудермесского района Чечни Рамзан Султанмурадов и уроженец Левашинского района Дагестана Ильяс Магомедов.

Все четверо обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хищение оружия", "Незаконное хранение оружия и боеприпасов".

Ранее Министерство внутренних дел объявило награду в миллион рублей за информацию, которая поможет найти убийц полицейских.

Нападение произошло в ночь на 4 апреля в Астрахани. В результате два сотрудника ДПС погибли от полученных огнестрельных ранений. Преступники скрылись на автомобиле "ГАЗель", забрав у убитых табельное оружие.