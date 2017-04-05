Пентагон начал расследование крушения истребителя возле Вашингтона

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Военный самолет F-16 американских ВВС потерпел крушение в окрестностях Вашингтона во время тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться, и теперь его здоровью ничего не угрожает. Пентагон уже начал расследование причин инцидента.

В американском штате Мэриленд у авиабазы "Эндрюс", расположенной в окрестностях Вашингтона, разбился истребитель ВВС США F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя пожарной службы округа Марка Брейди.

При этом пилот смог катапультироваться, после чего, его подобрал военный вертолет и транспортировал в госпиталь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Из-за инцидента пришлось перекрыть несколько дорог, расположенных неподалеку от места происшествия.

Кроме того, в пресс-службе ВВС США отметили, что инцидент произошел во время тренировочного полета в шести милях к югу-западу от авиабазы "Эндрюс". Самолет упал в ненаселенной местности.

Пентагон уже начал расследование происшествия.