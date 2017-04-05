Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве на 24 площадках

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В 2017 году празднование Пасхи приходится на 16 апреля. Именно к этой дате в Москве приурочен фестиваль "Пасхальный дар 2017", который пройдет с 12 по 23 апреля на 24 площадках центральной части города и в парках.

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 12 по 23 апреля. В этом году на пасхальном фестивале будет рассказано о традициях празднования Пасхи через исторические периоды службы различных московских градоначальников, а также представлены их деяния во благо процветания Москвы. Каждый градоначальник старался устроить праздник Воскресения Христова пышно и торжественно.

На фестивале "Пасхальный дар 2017" будут проходить мастер-классы по ратному и военному делу, археологии, оказанию первой медицинской помощи, изготовлению игрушек, поделок, открыток в стилистике XIX века, аксессуаров и модных атрибутов, а также инженерные мастер-классы и многое другое.

Кроме того, запланированы мастер-классы по сценической речи, истории театра, ремесленные мастер-классы XVIII века (гончарное, ткацкое, стеклянное дела, кожевничество), литературные чтения, мастер-классы по каллиграфии, линогравюра, изготовление закладок). Также посетителей фестиваля смогут принять участие в приготовлении традиционных пасхальных угощений, постных блюд по рецептам XVIII века. В ходе фестиваля пройдут театральные и музыкальные выступления, детские спектакли.

Адреса некоторых площадок фестиваля "Пасхальный дар 2017":

1. Манежная площадь, владение 1а

2. Площадь Революции (переход к Манежной площади)

3. Площадь Революции

4. Площадь Революции (сквер у памятника Карлу Марксу)

5. Улица Никольская

6. Улица Рождественка

7. Улица Кузнецкий Мост, владение 7 (площадь перед ЦУМом)

8. Улица Кузнецкий Мост, владение 6-3 (у ресторана «Большой»)

9. Камергерский переулок

10. Столешников переулок, от дома 6-8

11. Столешников переулок, от дома 10-14