Опубликован полный список погибших при теракте в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге опознаны личности всех 13 погибших при теракте в городском метро. Следственный комитет России опубликовал их список.

Следственный комитет России опубликовал полный список погибших в теракте в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении официального представителя СКР Светланы Петренко, которая есть в распоряжении TVC.ru.

По ее словам, предварительно опознана последняя погибшая Мария Невнержицкая. В среду следователи продолжат процедуру выдачи тел погибших их родственникам.

Вот полный список погибших:

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996

2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991

10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000

11) Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991

12) Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990

13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения неизвестна)

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