Экс-банкир Буряков депортирован из США в Москву

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Экс-зампред представительства "Внешэкономбанка" депортирован из США в Москву. Ранее в 2016 году он был приговорен к 2,5 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Ему инкриминировалась работа в США в качестве агента Службы внешней разведки под неофициальным прикрытием.

Иммиграционно-таможенная служба США сообщила о депортации экс-зампреда представительства "Внешэкономбанка" в Нью-Йорке Евгения Бурякова, который обвиняется американской стороной в незаконной работе на Россию. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Бывший банкир из Нью-Йорка, который был признан федеральным судом виновным в заговоре с целью работы на территории США в качестве агента России, выдворен в Москву в среду", - говорится в сообщении американской службы.

Ранее Буряков был досрочно освобожден из тюрьмы в штате Огайо, где он отбывал наказание за шпионаж. В 2016 году он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Обвинения в незаконной разведывательной деятельности россиянину были предъявлены в официальном порядке в феврале 2015 года. Бурякову инкриминировалась работа в США в качестве агента Службы внешней разведки под неофициальным прикрытием.

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