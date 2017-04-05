СКР: экспертиза ДНК подтвердила личность петербургского смертника

Теги: санкт-петербург Теракт метро

В квартире смертника, взорвавшегося в метро Санкт-Петербурга, найдены предметы, аналогичные фрагментам взрывного устройства, которое было обезврежено на станции "Площадь Восстания", заявили в СКР. Там добавили, что личность террориста подтверждена экспертизой ДНК.

Личность Акбаржона Джалилова, который, согласно предварительным данным следствия, привел взрывное устройство в вагоне поезда петербургского метро в действие, подтверждена экспертизой ДНК. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кроме того, в ходе обысков в квартире предполагаемого смертника обнаружены предметы, аналогичные фрагментам взрывного устройства, которое было обезврежено на станции "Площадь Восстания". Речь идет о скотче, фольге и других предметах, которые изучат эксперты. На экспертизу направлено и само взрывное устройство, обнаруженное на "Площади Восстания", говорится в сообщении, которое имеется в распоряжении у TVC.ru.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одну бомбу нашли и обезвредили на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами атаки стали 14 человек, включая смертника. В больницах Санкт-Петербурга остаются 49 пострадавших.

Читайте также:

Опубликован полный список погибших при теракте в Санкт-Петербурге

Медведев утвердил требования по защите объектов метро от террористов

Принятого за исполнителя теракта в Петербурге мужчину уволили с работы

Сотрудников метро Петербурга наградили за действия во время теракта