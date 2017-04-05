В Москве задержан мужчина, грозившийся убить шашкой соседа

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Московская полиция задержала мужчину, который угрожал зарезать соседа по подъезду шашкой. По словам заявителя, который оказался безработным, человек был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанного возбудили уголовное дело об угрозе убийством.

В Москве задержан мужчина, угрожавший зарезать шашкой своего соседа по подъезду в доме на Можайском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, пострадавшим оказался безработный житель столицы. Он обратился в полицию с заявлением после того, как его 39-летний сосед, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с ним на лестничной клетке. Взяв в руки шашку, он пригрозил, что убьет его этим оружием. После этого местный житель и побежал в полицию.

В результате оперативники пришли в квартиру к нарушителю спокойствия. Там они обнаружили коллекцию огнестрельного и холодного оружия. Среди них были три предмета, похожих на пистолеты и пять видов колюще-рубящего оружия. Все предметы направили на экспертизу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. С него взяли подписку о невыезде.