Россия и Узбекистан подписали 55 соглашений на $16 млрд

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Москва и Ташкент выходят на новый уровень отношений. Таков главный итог прошедших в среду в Кремле переговоров президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, который прибыл в российскую столицу с государственным визитом. Стороны подписали пакет важных межправительственных, а также корпоративных документов.

Для Шавката Мирзиёева этот визит в Россию – первый в качестве президента. До смерти предыдущего лидера Узбекистана Ислама Каримова он занимал пост премьер-министра. Потом были досрочные выборы, на которых Мирзиёев набрал 88 процентов. Возглавив страну, в Москву он прилетел накануне по личному приглашению Владимира Путина, который в среду принимал узбекского лидера в Кремле, передает "ТВ Центр".

Георгиевский зал, красная дорожка, президенты России и Узбекистана, идущие по ней на встречу друг другу – это протокольное мероприятие фактически символизирует и отношения между странами, в последние месяцы заметно пошедшие в гору. Товарооборот по ряду позиций вырос на 260 процентов. На это оба лидера указывают и во время двусторонней встречи, что предшествует переговорам.

"Мы очень рады, что вы нашли возможность посетить Россию, при этом первый ваш визит – самого высокого ранга по дипломатическим канонам, это государственный визит. Конечно, здесь много формальных, чисто протокольных вещей, но ещё важнее то, к чему мы подошли в ходе подготовки вашего визита. Сейчас только, по дороге сюда, говорили об этом, наши коллеги очень активно поработали, подготовили целый пакет документов", - отметил Путин.

"Я хочу начать с соболезнований близким, родственникам (погибших при теракте в Петербурге – прим. ред.). Террор не имеет границ и национальности. И нам в этом вопросе нужно принимать жесткие меры. Я приношу соболезнования. Хочу выразить признательность за то, что пригласили. Этот визит знаковый, после того, как мы встречались в Самарканде. И я хочу выразить вам благодарность; то, о чем мы договорились, все это воплощается в жизнь", - указал Мирзиёев

Еще до того, как самолет узбекского президента успел приземлиться в Москве, официальный Ташкент уже анонсировал обширный пакет документов, который Россия и Узбекистан подпишут по итогам этого визита. Зачитывать их названия в итоге устал даже кремлевский диктор, споткнувшись на фамилии российского главы МВД.

Всего же в среду подписано 55 различных соглашений и меморандумов на сумму в 16,5 миллиардов долларов. Цифра для обеих стран беспрецедентная. Узбекистан ждет от России поставок военной техники, станков и оборудования. Готов совместно разрабатывать месторождения никеля, титана и газа. И это далеко не все направления.

Понятно, что обсуждая по большей части экономику, ни Россия, ни Узбекистан не могли обойти стороной и тему безопасности в общем и Афганистана в частности. Международная военная коалиция под предводительством США за 14 лет нахождения в этой стране только усугубила ситуацию. Война продолжается. Наркотрафик многократно вырос. Проблему нужно решать. Москва уже анонсировала свой мирный план по Афганистану.

"Мы твердо убеждены, что военного решения афганской проблемы нет. Единственный путь - это мирные политические переговоры под эгидой ООН. Узбекистан поддерживает усилия России по поиску путей урегулирования афганского конфликта и примет участие в расширенной встрече в Москве 14 апреля", - заявил Мирзиёев.

Позиции Москвы и Ташкента сейчас как никогда близки. Это узбекский президент пытался демонстрировать всем своим видом. Многократно подчеркивал доверительность беседы и открытость российского президента. Вот они вместе прогуливаются по Кремлю, перед государственным обедом. Оттуда едут в музей изобразительных искусств имени Пушкина, осматривать выставку "сокровища Нукуса", привезенные из Узбекистана. Туда Путин уже пообещал приехать с ответным визитом.

Александр Панюшкин, Александр Терентьев и Максим Силаев, "ТВ Центр", Москва.