В Томской области школьница чуть не утонула в луже. Видео

Теги: жкх томск Происшествие

В поселке Светлый Томской области школьница провалилась в огромную яму в асфальте. Девочка шла с подругами из школы, когда наступила в лужу, глубина которой оказалась ей по пояс. Видеокадры инцидента попали в интернет. Теперь администрация пытается найти виновных.

3 апреля. Кругом лежит снег, но температура нулевая, и сугробы уже начинают таять. Вдруг в объектив камеры видеорегистратора попадает лужа, в которой по пояс стоит ребёнок, передает "ТВ Центр".

Девочка шла домой с друзьями. На ней были резиновые сапоги, поэтому она смело шагнула в лужу, которая почему-то оказалась почти метр глубиной. Ребёнка быстро вытащили и отвезли домой. Историю можно было бы назвать случайностью и тут же забыть. Но оказывается, для посёлка Светлый это не первый случай.

Алексей видел, как всё произошло. Он рассказывает, что еще в 2012 году в Светлом власти решили поменять коммуникации. По всему посёлку вдоль дорог раскопали траншеи. Как вдруг ударили холода. А когда вернулось тепло, закончились деньги. На отсутствие финансов, по крайней мере, ссылался мэр Томска. На протяжении пяти лет рабочие периодически возвращаются. Жителей убеждают, что скоро ремонт закончится. Но стройку снова "замораживают".

В местной администрации в случившемся винят подрядную организацию. Мол, она взяла на себя обязательства, и должна нести ответственность за объекты, где ведёт работы.

Оправдание уже придумали и в департаменте городского хозяйства Томска. Виноваты не люди – погода. "При паводковых таяниях снега провалился грунт. Это было под кучей снега, поэтому эксплуатирующая организация не видела. Ребенок бегал по этой куче снега и провалился. Вчера это было огорожено, сегодня выкачана вода из этой ямки, почищено все. Засыпано щебнем", - сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Томска Владимир Брюханцев.

Девочке, провалившейся в лужу, очень повезло. Если бы она проходила мимо другой ямы, раскопанной коммунальщиками, всё могло закончиться иначе. "Там арматуры торчат, там блоки какие-то бетонные, плиты. И по всей длине посёлка она проходит", - говорит житель поселка Светлый Алексей Парфиненко.

Но местные власти непробиваемы: они пожурили детей за то, что те ходят в неположенном месте: ведь это обочина. Интересно, какие ещё оправдания придумают в администрации Томска, если задать вопрос, а почему бы не проложить там тротуар?

Евгения Карих, Александр Званцев, "ТВ Центр".