Спасатели вытащили двоих детей из пруда на севере Москвы

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Двое детей провалились под лед на Большом садовом пруду на севере столицы. Спасатели увидели их, вытащили из воды и отвезли на поисково-спасательную станцию. Затем на место прибыли родители детей, а также скорая помощь.

Спасатели вытащили двоих детей, которые провалились под лед на Большом садовом пруду на севере столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

"Сотрудники поисково-спасательной станции "Академическая" вышли на патрулирование водоема на амфибийном катере "Змей" и увидели в воде двух подростков 2005 и 2006 годов рождения, которые провалились под лед", - говорится в сообщении.

Спасатели отвезли детей на станцию и обогрели. Затем туда приехали родители подростков и скорая помощь.