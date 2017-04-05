В Петербурге задержали подозреваемых в вербовке террористов

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В среду в Петербурге задержаны семеро выходцев из Средней Азии. Их подозревают в вербовке в ряды запрещенных в нашей стране организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра". Во время обысков в квартире, где проживали мужчины, правоохранители изъяли экстремистскую литературу и другие важные улики. Сейчас задержанных допрашивают, чтобы установить всех сообщников.

Однокомнатная квартира, но в которой проживали сразу шесть человек - приезжие из стран Средней Азии. Кроватей на всех не хватало, поэтому спали просто на полу. В Следственном комитете в среду заявили: пока нет данных о связях этих людей с человеком, устроившим теракт в питерской подземке. Уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности". Ещё одного подозреваемого поймали уже днем, сообщает "ТВ Центр".

"По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время на территории Санкт-Петербурга осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность запрещенных в России террористических организаций – "Джебхат ан-Нусра", "Исламское государство". Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств", - сообщили в СКР.

В мобильных телефонах задержанных - множество видеороликов с пропагандистскими речами эмиссаров террористов.

Подобные спецоперации нельзя сказать, что рутина, но проходят регулярно. Не так давно, в ноябре прошлого года, спецназ штурмом взял аналогичную съемную квартиру. У задержанных нашли пистолет Макарова, автоматы Калашникова, гранаты. По данным спецслужб, группа планировала ряд диверсионно-террористических акций в крупных городах России. В Москве тогда параллельно шла аналогичная операция. Силовики обнаружили уже готовые самодельные взрывные устройства. Сообщников задерживали даже за границей.

Незадолго до этого, в августе, штурм квартире на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Ликвидированы боевики, оказавшие сопротивление. В 2013 году спецслужбы ликвидировали здесь самовольно организованную молельную комнату. Потому что нашли откровенно экстремистскую литературу. И людей, чьи речи были далеки от традиционного ислама. С сегодняшними задержанными сейчас работают следователи. Выясняют, с кем они контактировали. В чьем лице нашли понимание идей террора.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".