Трамп обвинил Обаму в усугублении ситуации в Сирии

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В том, что происходит сейчас в Сирии, виновата политика предыдущего президента США Барака Обамы. Об этом заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, у администрации бывшего американского лидера был шанс урегулировать сирийский кризис уже давно.

Бездействие администрации предыдущего президента США Барака Обамы, которая могла урегулировать сирийский кризис уже давно, сказалось на ситуации в этой стране сейчас. Об этом заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II, передает ТАСС.

По его словам, Обама "отодвинул далеко" прогресс в деле урегулирования сирийского кризиса после своих "пустых угроз". Вместе с тем, Трамп признал, что теперь ему придется взять на себя ответственность за действия США.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что вероятная химическая атака, которая была совершена в сирийской провинции Идлиб, изменила его отношение к президенту Сирии Башару Асаду. "И я скажу вам: это уже произошло, моя позиция в отношении Сирии и Асада очень сильно изменилась. Скажу вам: то, что произошло вчера, для меня неприемлемо", - подчеркнул Трамп.

Так американский лидер отреагировал на информацию СМИ, согласно которой, в провинции Идлиб было применено химическое оружие. В результате погибли более 100 человек. Среди них – 50 детей. Для западных стран эта трагедия стала новым поводом для обвинений в адрес сирийского президента Башара Асада. При этом, международные институты пока не берутся назвать виновных.

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения СМИ о применении химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне являются "фейком". По ее словам, руководствуясь этой непроверенной информацией, США, Франция и Великобритания "вбросили" в Совбез ООН проект резолюции, который носит "откровенно антисирийский характер".

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