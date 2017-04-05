США намерены сократить финансовую помощь Украине

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Заместитель помощника госсекретаря США заявила, что американцы могут уменьшить программы помощи Украине. По словам Бриджит Бринк, Госдепартамент и программы внешней поддержки других государств являются частью бюджета, которая подвергается очень серьезным сокращениям.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк заявила, что американцы могут сократить программы помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"У нашего президента бюджет будет не таким раздутым, как прежние. Конечно, последнее слово за Конгрессом, но я исхожу из того, что бюджет у нас уменьшится по всем статьям", - сказала Бринк.

Она отметила, что Госдепартамент и программы внешней поддержки других государств являются частью бюджета, которая подвергается очень серьезным сокращениям.