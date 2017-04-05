"Локомотив" вышел в финал Кубка России по футболу
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"Локомотив" обыграл "Уфу" в полуфинале Кубка России по футболу со счетом 1:0. В составе "железнодорожников" отличился Мануэл Фернандеш. В четверг в Екатеринбурге пройдет второй полуфинал с участием "Урала" и "Рубина". Финал состоится 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи.
Московский футбольный клуб "Локомотив" вышел в финал Кубка России, обыграв в полуфинальном матче "Уфу" со счетом 1:0. Об этом сообщает ТАСС.
Игра проходила на стадионе "Локомотив" в столице. В составе "железнодорожников" на 44 минуте отличился полузащитник Мануэл Фернандеш.
В четверг состоится второй полуфинальный матч турнира, в котором в Екатеринбурге сыграют местный "Урал" и казанский "Рубин". Финал Кубка России пройдет 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи.