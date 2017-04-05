Россия внесла в СБ ООН проект резолюции по расследованию химатаки в Сирии

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Российская сторона внесла в Совбез ООН проект резолюции, нацеленный на расследование химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Это сделано в ответ на документ, представленный США, Францией и Великобританией, который, по словам зампостпреда России Владимира Сафронкова, был составлен "крайне небрежно".

Россия распространила в Совете Безопасности ООН короткий проект резолюции, который нацелен на расследование химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря постпредставительства России при ООН Федора Стржижовского, это сделано в ответ на документ, представленный тройкой западных стран.

Он напомнил, что на заседании СБ ООН зампостпреда России Владимир Сафронков раскритиковал проект резолюции США, Франции и Великобритании по химической атаке в Сирии. По его словам, документ был составлен "явно в спешке и крайне небрежно". "Взамен мы предложили свой, по-деловому составленный короткий проект, нацеленный на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты", - подчеркнул Стржижовский.

Пресс-секретарь постпредставительства добавил, что по данному вопросу уже начались консультации. Следующий раунд состоится в среду немного позже. Это произойдет, когда компромиссный проект будет готов.

Ранее СМИ распространили информацию, согласно которой, в провинции Идлиб было применено химическое оружие. В результате погибли более 100 человек, в том числе, 50 детей. Международные институты пока не взялись назвать виновных, однако для западных стран эта трагедия все равно стала новым поводом для обвинений в адрес сирийского президента Башара Асада.

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения СМИ о применении химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне являются "фейком". Несмотря на это, США, Франция и Великобритания, руководствуясь этой непроверенной информацией, "вбросили" в Совбез ООН проект резолюции, который носит "откровенно антисирийский характер", отметила она.

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