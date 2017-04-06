В Астрахани ликвидированы участники нападения на полицейских

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Четверо подозреваемых в убийстве полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани ликвидированы в четверг утром в ходе спецоперации. МВД подтверждает уничтожение троих нападавших. Тем временем двое раненых росгвардейцев прооперированы. Их состояние оценивается как стабильное.

В ходе спецоперации четыре преступника, которые расстреляли 4 апреля двух инспекторов ДПС и в четверг напали на сотрудников Росгвардии, ликвидированы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По данным МВД, этой ночью при попытке остановить автомобиль для проверки документов, неизвестные начали стрелять по полицейским. Ранения получили трое бойцов Росгвардии, один из них находится в тяжелом состоянии. Ответным огнем один из нападавших был ликвидирован.

Позже стало известно, что убитый предварительно опознан, как Рамзан Кукулаев, подозреваемый в причастности к нападению на патруль ДПС 4 апреля. Еще одним злоумышленником, стрелявшим в сотрудников Росгвардии, является Нурбул Саспанов, который тоже находится в розыске по делу об убийстве полицейских.

По факту нападения на сотрудников Росгвардии возбуждено уголовное дело.