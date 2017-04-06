Последствия Brexit: Испания шантажирует Лондон Гибралтаром

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Новый виток споров Лондона и Мадрида вокруг Гибралтара — власти полуострова сообщили, что патрульный катер ВМФ Испании "Инфанта Кристина" вторгся в английские территориальные воды. Испанцы обвинения опровергли, заявив, что акватория, где находился корабль, всегда принадлежала Мадриду.

Патрульный корабль ВМФ Испании "Инфанта Кристина" вторгается в территориальные воды Великобритании. Так об этом пишет лондонская пресса. На деле - он проходит в непосредственной близости от берегов Гибралтара. Нарочито близко к маленькому скальному выступу на юге Иберийского полуострова, который является заморской территорией Британии уже более 3 столетий, передает "ТВ Центр". 11 лет назад 99% жителей Гибралтара подтвердили на референдуме, что хотят остаться под британской юрисдикцией.

"Я думаю, вы понимаете, что суверенитет Гибралтара нерушим, и останется таковым. И мы будем защищать интересы народа Гибралтара, их политические интересы. Я хочу подчеркнуть важнейшую вещь: несколько лет назад там прошёл референдум. И против был только один процент населения. И по сей день эта общая позиция неизменна", - заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Испания до сих пор оспаривает принадлежность Гибралтара, который у неё отобрали в 1713 году. Очередное обострение происходит на фоне споров о будущем статусе этой территории, так как Великобритания покидает Евросоюз. В Мадриде надеются, что британцы наконец уйдут, но Гибралтар останется в Евросоюзе.

Граждане этой крошечной территории, согласно опросам, действительно не хотят покидать ЕС. Но в Лондоне уже раздался воинственный клич. Влиятельный консерватор Майкл Ховард напоминает, как Маргарет Тэтчер защищала британский суверенитет над Фолклендскими островами, нанеся Аргентине военное поражение.

"35 лет назад - как раз на этой неделе - другая женщина-премьер направила спецгруппу, чтобы защитить свободу другой маленькой группы британцев от другой испаноязычной страны. И я абсолютно уверен, что наш нынешний премьер проявит такую же решимость в отношении народа Гибралтара", - говорит бывший лидер Консервативной партии.

В общем-то, в переводе с политического языка, это означает прямую угрозу применения военной силы. Бывшая империя очень не хочет казаться слабой. Интересно, что думают по этому поводу в НАТО, членом которой являются обе стороны конфликта? Впрочем, пока этот вопрос остаётся двусторонней проблемой. Но шлейф, который тянется за выходом Британии из ЕС, лишь демонстрирует хрупкость Евросоюза. Главу Евросовета Дональда Туска критикуют за попустительство Европы в вопросе статуса Гибралтара. Главный министр Фабиан Пикардо также заявляет совершенно однозначно - Гибралтар останется британским. Впрочем, что ещё будет говорить человек, которого назначают на должность британские чиновники.

Не даёт спуску испанцам даже "Мисс Мира 2009" Кайане Лопес. На днях она стала мэром Гибралтара. Хотя это лишь представительная должность.

"Я горжусь тем, что я англичанка. Гибралтар британский. И всегда таковым останется. Зачем нам менять флаг?" – задается вопросом она.

Впрочем, об изменении флага как таковом Испания речь и не ведёт. Глава МИД королевства вообще удивлён такой нервной реакцией Лондона:

"Если честно, то кажется, что кое-кто в Лондоне потерял спокойствие. Испанское правительство не ожидало такого тона от Великобритании - страны, известной своим традиционным хладнокровием. Нам ясно одно - это вопрос, который должен обсуждать весь Евросоюз", - говорит Альфонсо Дастис.

Вопрос о будущем Гибралтара будет обсуждаться на встрече европейских лидеров 29 апреля. Пока же Мадрид предложил Лондону совместное управление территорией. Но при этом пригрозил заблокировать предстоящую торговую сделку Лондона с Брюсселем, если вопрос Гибралтара не будет включён в обсуждение условий Brexit.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".