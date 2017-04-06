Водитель автобуса, спровоцировавший ДТП под Рязанью, мог уснуть за рулем

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В Рязанской области накануне вечером произошло крупное ДТП, в котором столкнулись автобус и грузовик. 2 человека погибли, 31 человек госпитализированы. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель автобуса мог уснуть за рулем или пойти на обгон.

В Рязанской области в результате лобового столкновения на трассе М-6 "Каспий" автобуса "Москва-Элиста" и грузовика погибли 2 человека – водитель и пассажир автобуса, 31 человек госпитализирован в районную больницу.

По данным полиции, ДТП спровоцировал водитель автобуса, который либо уснул за рулем, либо решил пойти на обгон.

"Водитель выехал на полосу встречного движения. Погодные условия не могли ему помешать. С дорожным покрытием тоже все в порядке. Тут две версии: либо уснул за рулем, либо шел на обгон", - передает ТАСС.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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