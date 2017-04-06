Трамп обсудил с Меркель Украину и Афганистан

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Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили конфликт на юго-востоке Украины и ситуацию в Афганистане. Меркель и Трамп договорились сотрудничать по этим и другим вопросам и оставаться в тесном контакте.

Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию в Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Лидеры обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес и вызывающих беспокойство обеих сторон, включая конфликт на востоке Украины и ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении.

Трамп и Меркель также договорились сотрудничать по этим и другим вопросам и оставаться в тесном контакте.

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