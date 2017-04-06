В квартире на западе Москвы нашли тело избитого пенсионера

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В одной из квартир в жилом доме на западе Москвы нашли тело 71-летнего мужчины с ссадинами лица и гематомами на спине. По данному факту проводится проверка. Тело направлено на экспертизу в морг.

В квартире на улице Матвеевской нашли тело 71-летнего мужчины с ссадинами и гематомами. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции, с ссадинами лица и гематомами спины, обнаружен труп пенсионера, 1946 года рождения. Труп направлен в танатологическое отделение", - сказал он.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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