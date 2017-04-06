Смертник Джалилов мог получать инструкции от боевиков в Сирии

Теги: санкт-петербург Следствие взрыв

Исполнитель теракта в метро Петербурга Акбаржон Джалилов мог совершить теракт, попав под влияние террористической группировки "Туахид валь-джихад", которая действует в Сирии. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". По ее данным, Джалилов вероятно контактировал с участниками группы, когда посещал в марте Ош.

По данным правоохранительных органов, Акбаржон Джалилов, которого подозревают в совершении терактов 3 апреля, проживал в доме на Гражданском проспекте. Учитывая, что в арендованной им квартире могли оставаться взрывчатые вещества, перед началом обыска было принято решение о частичной эвакуации жителей подъезда. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Соседи обращали внимание на замкнутого молодого человека, говорит Маргарита Яковлева. Но явных подозрений он не вызывал, здоровался при встрече. И вот теперь: квартиру вскрывает и осматривает ФСБ.

Первые результаты экспертизы изъятых в квартире Джалилова материалов озвучили в Следственном Комитете.

"По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на "Площади восстания", но окончательные выводы об этом можно будет сделать только по результатам экспертизы", - сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Максим скрывает лицо под маской и не называет фамилию, такова специфика службы. Именно он днем 3 апреля на станции "Площадь Восстания" обезвредил сумку, полную взрывчатки и поражающих элементов.

"Так как вагоны с гражданами шли "сквозником" через нашу станцию, поэтому мы приняли решение расснарядить его до прибытия специалистов ФСБ, потому что там стоял часовой механизм и оно могло сработать в любой момент, а поражающие элементы были такие, что могли причинить вред, привести к жертвам среди граждан, повредить конструкции метрополитена", - говорит он.

В Петербург прилетела мать Акбаржона Джалилова. Женщину встретили сотрудники Следственного комитета России и оперативники ФСБ, задавали вопросы о поездках сына на Ближний Восток и его связях с радикальными исламистскими группировками. Оперативники восстановили маршрут его передвижения в день теракта по камерам видеонаблюдения.

Петербург приходит в себя после жуткого теракта. Полицейские досматривают прохожих с большим багажом на улице. Повышены меры безопасности и в вестибюлях подземки.

В больницах города остаются около 50 человек. Около 10 в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Но у многих пациентов наблюдается позитивная динамика.

На "Сенной площади" накануне вечером множество людей почтили память жертв террористической атаки. На акции памяти они не могли сдержать слез. А в это время на Марсовом поле группа молодых людей выстроилась в гигантскую фигуру "14:40" — время, когда прогремел взрыв в метро. Участники акции держали в руках зажженные свечи в память о погибших.

Егор Киселёв, Константин Степанов-Молодов, Дмитрий Власов. "ТВ Центр".