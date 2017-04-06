Кузнецова назвала причину возврата семерых приемных детей в детдом

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Приемные родители с семью детьми, переехавшие из Калининграда в Москву, заявили о неготовности безвозмездно воспитывать детей из-за того, что им отказали в создании приемной семьи и получении пособия. Несовершеннолетних отдали в столичный детдом, омбудсмен Анна Кузнецова выясняет обстоятельства случившегося.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова взяла под свой контроль ситуацию с опекунами из Калининграда, которые вернули своих приемных детей органам опеки, говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам ребенка.

"В начале марта 2017 года опекуны написали заявления об освобождении их от обязанностей опекунов семерых несовершеннолетних детей в связи с тем, что им было отказано в создании приемной семьи, и они не готовы заниматься воспитанием детей на безвозмездной основе", - говорится в пресс-релизе.

Несовершеннолетних детей в возрасте от 4 до 12 лет передали в московский детский дом, решается вопрос о возвращении их обратно в Калининград.

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