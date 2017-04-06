В Литве запретили вещание телеканала "ТВ Центр"

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Телеканал "ТВ Центр" на месяц лишен права вещания на территории Литвы. Поводом для санкций стал выпуск программы "В центре событий" с Анной Прохоровой, в котором говорилось о событиях января 1991 года. Тогда в ходе вооруженных стычек погибли 14 человек.

Телеканал "ТВ Центр" на месяц лишился права выхода в эфир на территории Литвы. Об этом говорится в заявлении Комиссии по радио и телевидению Литвы.

Поводом для ограничений стал выпуск программы "В центре событий" с Анной Прохоровой от 27 января. Речь в программе, в частности, шла о событиях января 1991 года. Как сообщила комиссия, в сюжете "звучала информация, нарушающая раздел 19 закона Литовской Республики о публичной информации, запрещающий распространение дезинформации и разжигание ненависти".

В материале говорилось о решении апелляционного суда Литвы, который в отсутствие обвиняемого и адвоката приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего командира вильнюсского ОМОНа Владимира Разводова. Его обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу об агрессии против Литвы в 1991 году, тем самым отменив принятый в 2015 году Вильнюсским окружным судом оправдательный приговор.

Как сообщили в комиссии, руководство телеканала заверило в готовности сотрудничать и соблюдать законы Литовской Республики. Тем не менее, телеканал подчеркнул, что журналисты имеют право выражать свое мнение, и не гарантировал, что подобная информация не будет появляться в будущем.