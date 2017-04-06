Возле школы в Ростове-на-Дону прогремел взрыв

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Взрыв неустановленного устройства произошел в четверг утром возле школы на Садовой улице в Ростове-на-Дону. Сообщается об одном пострадавшем. По данным СМИ, это дворник, ему оторвало руку.

В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Садовой улице, возле одной из школ в 7 утра.

Сообщается об одном пострадавшем. По данным СМИ, дворнику, который находился рядом с местом взрыва, оторвало руку. Издание "Блокнот" уточняет, что взрыв произошел на перекрестке улицы Социалистическая и Нахичеванского переулка. По данным из открытых источников, на этом перекрестке находится школа №5.

На месте работают специальные службы. Прилегающие улицы перекрыты.