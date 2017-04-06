Трамп не собирается делиться с Путиным военными планами по Сирии

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Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать военные планы в Сирии Владимиру Путину. Он также изменил свое отношение к президенту САР Башару Асаду после инцидента с химической атакой в Идлибе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен сообщать своему коллеге Владимиру Путину военные планы по Сирии, об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times.

"Я никогда не говорю о том, что делаю в военном отношении. Я выступал против такого подхода в течение многих лет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, намерен ли он обсуждать военные планы США с Россией.

Трамп также прокомментировал якобы проведенную властями Сирии химическую атаку по мирному населению. Президент сообщил, что изменил мнение о президенте Башаре Асаде в худшую сторону, а для России это событие является "печальным днем".

Ранее некоторые западные СМИ, ссылаясь на "Обсерваторию прав человека в Сирии", писали о том, что российские или сирийские самолеты нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан Шейхун в провинции Идлиб.

Минобороны России опровергло удары своих ВКС, в оборонном ведомстве Сирии заявили, что к химатаке причастны террористические группировки.

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